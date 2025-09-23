Duerr AG schärfte ihr Profil auf der mwb High Tech Engineering Conference und positionierte sich als Pure-Play im Bereich Sustainable Automation. Der Verkauf der Umwelttechnik (Nettoerlös ~250 Mio. EUR) reduziert die Verschuldung und unterstützt eine schlankere Drei-Divisionen-Struktur. Während die H1-Aufträge um 27 % zurückgingen aufgrund zollbedingter Unsicherheit und Industrial Automation eine Goodwill-Abschreibung von 120 Mio. EUR absorbierte, blieben die Margen stabil und der Free Cash Flow verbesserte sich. Die Prognose für das GJ25 wurde bestätigt: Umsatz 4,2-4,6 Mrd. EUR und EBIT-Marge vor Sondereinflüssen 4,5-5,5 %. Mittelfristig bieten die Modernisierung von Lackieranlagen, der industrielle Holzbau sowie die Integration von BBS Automation strukturelle Wachstumstreiber. Mit einem Umsatzziel von >6 Mrd. EUR bis 2030 und einer EBIT-Marge von >8 % ist Duerr trotz kurzfristiger makroökonomischer Gegenwinde gut für profitables Wachstum aufgestellt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31,00 EUR. Video kann unter folgendem Link angesehen werden: https://research-hub.de/events/video/2025-09-16-16-30/DUE-GR Video ansehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag





