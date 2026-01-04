Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat am Freitag, den zuvor von RuMaS für Abonnenten definierten Einstiegskurs erreicht und beendete den Xetra-Handel auf Wochenhoch. Technisch gesehen hat die Aktie noch Luft nach oben, aus heutiger Sicht bis mindestens zum 6-Monats-Hoch. Auch für diesen RuMaS-Aktientipp wurde ein Stoppkurs genannt, der das Risiko begrenzt. Dieser Ansatz ermöglicht es, potenzielle Chancen am Markt zu nutzen, ohne den Aspekt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS