Das ehrgeizige europäische Verteidigungs-Projekt Future Combat Air System (FCAS) steht vor dem Scheitern. Airbus, Dassault und Indra sind zerstritten, der Betriebsratschef von Airbus Defence stellt die Partnerschaft nun sogar infrage. In Europa gebe es attraktivere und geeignetere Partner als Dassault. Es werden bereits alternative Namen genannt. FCAS sollte einen großen Sprung in der europäischen Verteidigung markieren und spätestens im Jahr 2040 an den Start gehen. Das Gemeinschaftsprojekt sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
