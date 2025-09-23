Softwareunternehmen Sunshine Energy geht mit einem Werkzeug zur KI-gestützten Solarberatung an den Markt. Der Solaravatar soll den Erstkontakt managen und weitere Schritte einleiten. Das Heidelberger Startup Sunshine Energy Solution startet mit dem "Solaravatar' eine KI-gestützte Online-Solarberatung. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der Avatar kein gewöhnlicher Chatbot, sondern werde von einem speziell dafür verpflichteten Schauspieler verkörpert. Die zugrundeliegende künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
