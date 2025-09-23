Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Peach Property Group AG vom 22.09.2025:Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat heute den Vertrag zur Prolongation einer bestehenden besicherten Finanzierung über EUR 203 Mio. beim derzeitigen Kreditgeber, einer deutschen Großbank, abgeschlossen. Die ursprüngliche Finanzierung, die im Rahmen eines großvolumigen Share Deals mit der Übernahme von seinerzeit 4.300 Wohnungen im Jahr 2021 auf die Peach Property Group übergegangen war, wird um weitere sieben Jahre verlängert. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich zum Monatsende nach erfolgreicher Erfüllung marktüblicher Auszahlungsvoraussetzungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
