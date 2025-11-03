DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Rückführung des Eurobonds erfolgreich abgeschlossen

Peach Property Group AG: Rückführung des Eurobonds erfolgreich abgeschlossen

Zürich (pta000/03.11.2025/07:00 UTC+1)

• Auszahlung der im August 2025 mit Castlelake abgeschlossenen Neufinanzierung erfolgreich durchgeführt • Ausstehender Eurobond in Höhe von zuletzt EUR 100 Mio. vollständig getilgt • Deutliche Verlängerung des Fälligkeitsprofils mit einem überwiegend grundpfandrechtlich besicherten Kreditportfolio

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat die Auszahlung der mit Castlelake im August 2025 vereinbarten langfristigen Finanzierung in Höhe von über EUR 400 Mio. herbeigeführt. Mit diesen Mitteln wurde am 31. Oktober 2025 der ausstehende Restbetrag von EUR 100 Mio. des im November 2025 fälligen, ursprünglich über EUR 300 Mio. lautenden Eurobonds vollständig und vorfällig zurückgeführt. Das Fälligkeitsprofil der Peach Property Group wurde damit deutlich gestreckt.

Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group AG: "Mit der Auszahlung durch Castlelake und der Rückführung des Eurobonds haben wir unsere Refinanzierungen 2025 planmässig abgeschlossen. Unser besonderer Dank gilt neben Castlelake unseren weiteren Finanzierungspartnern, die uns in diesem herausfordernden Marktumfeld ihr Vertrauen geschenkt haben. Damit sind wir nun fast ausschliesslich mit einem grundpfandrechtlich besicherten Kreditportfolio finanziert. Wir richten unseren vollen Fokus nun auf die operative Umsetzung unserer Strategie: die weitere Stärkung unseres Strategic Portfolios, den gezielten Abverkauf unseres Non-Strategic Portfolios und die nachhaltige Wertsteigerung für unsere Investoren."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Associate Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

