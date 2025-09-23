© Foto: Bart van Overbeeke FotografieMorgan Stanley setzt auf ASML und sieht im KI-Boom neue Chancen, die den Kurs weiter antreiben könnten.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihre Einschätzung für den niederländischen Chipzulieferer ASML angehoben. Analysten sehen im globalen Künstliche-Intelligenz-Boom und der Ausweitung von Halbleiterkapazitäten starke Rückenwinde für das Unternehmen. KI-Chips und China als Schlüsselfaktoren Die Bank stufte die Aktie von Equal Weight auf Overweight hoch. "Wir erwarten, dass sich die Ertragsdebatte von den Jahren 2025-2026 zunehmend in Richtung 2026-2027 verschiebt, wo mehrere Wachstumstreiber erkennbar sind", schrieb Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson in einer Notiz. Simpson verwies …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE