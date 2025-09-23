AI Assist ist ein mit Heizdaten aus gut einer Million Haushalten trainiertes System. Es soll unter anderem die thermischen Eigenschaften einzelner Räume berücksichtigen und sich auf typische An- und Abwesenheitszeiten von Haushaltsmitgliedern einstellen. Der Münchener Anbieter von Heimenergiemanagementsystemen Tado führt ein KI-basiertes System zur Heizungssteuerung ein. AI Assist kann auch als Upgrade für das bestehende System Auto Assist genutzt werden. In diesem Fall bleiben die bestehenden Nutzungsgebühren unverändert, bei Neuanmeldungen kostet die Nutzung von AI Assist entweder 29,99 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
