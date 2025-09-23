Der Oersted-Aktie gelang mit einem Kursplus von +13% am gestrigen Montag ein hervorragender Start in die neue Handelswoche. Was steckt hinter dem Kurssprung des dänischen Windparkbetreibers und deutet sich bei der massiv abgestraften Aktie endlich eine Trendwende an? Ein wichtiges Gerichtsurteil Auslöser des Kurssprungs war die Entscheidung eines Bundesrichters in Washington D.C., den Baustopp für den Windpark "Revolution Wind" aufzuheben. Vor genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de