Paris/London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag von den Vortagesverlusten erholt. Dabei blieben die Gewinne allerdings überschaubar. Damit setzte sich das träge Geschäft fort. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,72 Prozent auf 5.481,07 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI nahezu unverändert. Der britische FTSE 100 legte um 0,37 Prozent auf 9.260,82 Punkte zu. Marktteilnehmer sprachen von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab