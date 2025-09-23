FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 170 (240) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 364 (426) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 235 (251) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1530 (1525) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RASPBERRY PRICE TARGET TO 610 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 680 (580) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 690 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1280 (1296) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1120 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES THG TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 43 (24) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 PENCE
