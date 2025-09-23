Berlin - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat Evelyn Palla als neue Bahnchefin bestätigt. Das berichtet der "Spiegel" am Dienstag unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Zuvor hatte die Eisenbahnergewerkschaft EVG angekündigt, gegen Palla stimmen zu wollen.



Die Südtirolerin war am Vortag von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Wunschkandidatin für den Bahn-Chefposten vorgestellt worden. Er sprach dabei von einem "Neuanfang". Palla habe sich als "beste Kandidatin" im Auswahlprozess herauskristallisiert. "Sie kennt die Deutsche Bahn aus der Binnensicht und verantwortet seit 2022 sehr erfolgreich den Bereich Regio", so der Minister.



Palla sagte unterdessen, dass Qualität bei der Bahn ab sofort "Chefinnensache" sei. "Die Zufriedenheit unserer Fahrgäste steht über allem und der DB-Konzern braucht auch eine neue Qualitätskultur und wir werden sie schaffen."



Palla kam 2019 zum Bahn-Konzern. Seit dem 1. Juli 2022 ist sie Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn und war seitdem zugleich Vorstandsvorsitzende von DB Regio. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.





