Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag vor allem von der Gesundheitsbranche ausgebremst. Über weite Strecken bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der Eurozone taugen nicht nicht als als Kaufimpuls. Wie die VP Bank in einem ersten Kommentar schreibt, sorgten gerade die Daten für das verarbeitende Gewerbe für Ernüchterung. «Die zarten wirtschaftlichen Erholungstendenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab