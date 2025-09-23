Die Unternehmen Solarize und Polarstern gehen eine strategische Kooperation ein. Es geht um die automatisierte Umsetzung des Lieferantenwechsels für Reststrom bei Mieterstrom-Projekten. Die Solarize Energy Solutions GmbH und der Ökoenergieversorger Polarstern GmbH haben eine nahtlose und automatisierte Lösung für den Lieferantenwechsel bei Mieterstromprojekten entwickelt. Hintergrund sind neue vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) definierte Standards. Diese hätten beide Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver