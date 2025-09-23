Scania gründet in Schweden die Einheit Scania Industrial Batteries. Die neue Organisation erzeugt und vertreibt Batteriesysteme für Offroad- und Industrieanwendungen an Dritte. Die Gründung fußt auf der Übernahme einer Northvolt-Tochter Anfang des Jahres. Kurzer Rückblick: Der insolvente Batteriespezialist Northvolt machte im Februar 2025 publik, Northvolt Systems Industrial auszugliedern und zu verkaufen. Die 2018 gegründete Sparte entwickelte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
