© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstDie Aktie von Barrick Mining ist am Montag um rund 7 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 13 Jahren gesprungen. Auslöser ist die vorläufige Bewertung des Fourmile-Projekts in Nevada.Mark Bristow, Präsident und Vorstandschef, skizzierte eine Minenlaufzeit von mehr als 25 Jahren und eine jährliche Produktion von 600.000 bis 750.000 Unzen Gold; das Projektkapital veranschlagt Barrick mit 1,5 bis 1,7 Milliarden US-Dollar. Analysten priesen Fourmile als "eine der größten Goldfunde des Jahrhunderts". Mehrere Institute zogen daraufhin ihre Ziele an. CIBC hob das Kursziel von 22 auf 30 US-Dollar an und bestätigte Outperform. TD Cowen sprach von einem "bahnbrechend" starken Projekt, sieht …Den vollständigen Artikel lesen ...
