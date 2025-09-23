DJ UBS zahlt 835 Mio Euro für Beilegung von französischem Steuerfall

Von Aimee Look

DOW JONES--UBS will in Frankreich Bußgelder und Schadenersatz in Höhe von insgesamt 835 Millionen Euro zahlen, um ein langjähriges Gerichtsverfahren wegen ihrer Rolle bei der Steuerhinterziehung wohlhabender Kunden beizulegen.

Wie die Schweizer Bank am Dienstag mitteilte, geht der Fall auf Aktivitäten in Frankreich zwischen 2004 und 2012 zurück. UBS habe sich bereit erklärt, 730 Millionen Euro an Bußgeldern und 105 Millionen Euro an zivilrechtlichem Schadenersatz an den französischen Staat zu zahlen, so die Bank.

2023 hatte der Oberste Gerichtshof Frankreichs einen Schuldspruch gegen UBS bestätigt, verwies den Fall jedoch an eine untere Instanz zurück, um eine erneute Verhandlung über eine Strafe in Höhe von umgerechnet 2 Milliarden Dollar zu ermöglichen, die der Bank drohte.

UBS teilte mit, die Bank habe für den Fall vollumfänglich Rückstellungen gebildet.

September 23, 2025 05:37 ET (09:37 GMT)

