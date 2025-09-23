New York/London - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen fielen die Rückgänge nur gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,31 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 62,08 Dollar. Mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ging es bereits den fünften Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
