Hamburg (ots) -Die Asklepios Kliniken stellen die Weichen für die Zukunft ihrer Personalstrategie: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Meyer, der bereits als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und als Leiter des Personalmanagements der Asklepios Kliniken Hamburg tätig ist, wird damit die konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Im Fokus seiner neuen Aufgabe stehen die strategische Steuerung der Konzernintegration von Asklepios, Rhön und Mediclin, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Förderung und Entwicklung von Führungskräften sein, um die Zukunftsfähigkeit der Klinikgruppe zu sichern.Joachim Gemmel, CEO von Asklepios, betont: "Mit Matthias Meyer haben wir einen langjährig erfahrenen und strategisch versierten HR-Spezialisten im Konzern, der unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat in seinen bisherigen Tätigkeiten seine herausragende Expertise im Personalmanagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO von Asklepios.Marco Walker, ebenfalls CEO von Asklepios, ergänzt: "Die Gesundheitsbranche steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Personalstrategie zukunftsfähig gestalten und damit sicherstellen, dass wir auch künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können. Matthias Meyer ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen und seine Kultur bestens kennt."Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer war vor genau 20 Jahren, im August 2005, als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg gestartet. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord, im September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trägt er unter anderem Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Seit Mai 2024 ist Matthias Meyer zusätzlich stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.Matthias Meyer folgt auf Frank Thörner-Tamm, der die Funktion zwei Jahre innehatte und zur Alexianern Gruppe wechselt, um dort eine der drei Hauptgeschäftsführerpositionen zu übernehmen. Asklepios dankt Frank Thörner-Tamm für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die private und berufliche Zukunft.