Hamburg/Lich (ots) -Antonia Schenk Gräfin von Stauffenberg (37) wird Geschäftsführerin der Asklepios Klinik Lich. Zum 1. Januar 2026 übernimmt sie die Aufgabe von Martin Pfeiffer (44), der die Klinik seit 2023 geleitet hat und künftig einen Schwerpunktversorger im Rhein-Main-Gebiet führt.Frau von Stauffenberg ist bereits seit 2016 für Asklepios tätig und übernahm nach erfolgreicher Teilnahme am Asklepios Nachwuchsführungskräfteprogramm zunächst Verantwortung als Geschäftsführerin der Asklepios Klinik für psychische Gesundheit in Langen. 2021 übernahm Frau von Stauffenberg die Geschäftsführung der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden und zeichnete dort verantwortlich für die erfolgreiche Erweiterung des Versorgungsspektrums, insbesondere der Gründung der mittlerweile größten Neurologischen Frührehabilitation (Phase B) im Versorgungsgebiet, die Eröffnung einer Tagesklinik für multimodale Schmerztherapie und die Erweiterung des altersmedizinischen Zentrums. Auch die baulichen Strukturen der Klinik wurden modernisiert und innerklinische Abläufe inklusive der Patientenakte vollständig digitalisiert, die Ausbildungskapazitäten wurden erweitert und die Klinik zum Lehrkrankenhaus der Universität Mainz berufen."Mit Frau von Stauffenberg haben wir eine erfahrene Persönlichkeit aus den eigenen Reihen für unsere Klinik in Lich gewinnen können. Sie hat seit Jahren als fester Bestandteil des Managements der Region Rhein-Main/Südhessen hervorragende Arbeit geleistet und eine Vielzahl von Projekten erfolgreich umgesetzt, um die Asklepios Kliniken zu modernisieren und das medizinische Leistungsspektrum zu erweitern", sagt Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken. "Ich bin mir sicher, dass Frau Stauffenberg die Weiterentwicklung unserer Klinik in Lich ebenso erfolgreich vorantreiben wird. Herrn Pfeiffer danken wir für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", so Walker.