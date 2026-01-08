Hamburg (ots) -Matthias Meyer ist vom Aufsichtsrat zum 1. Januar 2026 als weiterer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH berufen worden. Das Geschäftsführungs-Gremium wächst damit auf vier Mitglieder, mit Joachim Gemmel als Sprecher der Geschäftsführung an der Spitze. Matthias Meyer, der im Oktober zudem zum Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA berufen wurde und in dieser Funktion die Weichen für die Zukunft der Personalstrategie des Asklepios Konzerns stellt, übernimmt damit zusätzliche Verantwortung im Hamburger Teilkonzern. "Matthias Meyer ist ein langjährig erfahrener und strategisch versierter HR-Spezialist. Er hat seine herausragende Expertise im Personalmanagement bei Asklepios in den vergangenen 20 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Asklepios Kliniken. "Als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor wird Matthias Meyer sicherstellen, dass wir auch künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können. Er ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen und seine Kultur bestens kennt", so Gemmel.Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer ist bereits seit mehr als 20 Jahren für Asklepios tätig. Im August 2005 startete er als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord. Im September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trug er unter anderem Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Im Mai 2024 wurde Matthias Meyer zusätzlich als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA berufen, im Oktober 2025 dann zum Leiter des Konzernbereichs. Seither verantwortet er diestrategische Steuerung der Konzernintegration von ASKLEPIOS, RHÖN und MEDICLIN, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung und Entwicklung von Führungskräften.Gut für HamburgAsklepios betreibt in Hamburg sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Patient:innen profitieren bei Krankheitsbildern von der interdisziplinären Behandlung innerhalb der Asklepios Kliniken und der standortübergreifenden Zusammenarbeit der Kliniken und Einrichtungen in Altona, Barmbek, Harburg, Nord, St. Georg, Rissen und Wandsbek. Bereits seit 20 Jahren (https://gutfuerhamburg.asklepios.com/chronik/live/asklepios_chronik_20_jahre_akhh_2024/index.html) ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6192406