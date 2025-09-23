Die bei PV-Installationsbetrieben verbreitete Software Reonic enthält künftig auch Optionen zum Ratenkauf. Dazu kooperiert das Unternehmen mit Finanzanbieter Bees and Bears. Der Softwareanbieter Reonic und das Berliner FinTech Bees & Bears schließen eine strategische Partnerschaft zur Finanzierung von Solaranlagen, Wärmepumpen und Batteriespeichern in Deutschland. Inhalt der Zusammenarbeit ist die Integration des Ratenkaufangebots von Bees & Bears direkt in die Reonic-Software. Damit stehe die Finanzierungsoption ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver