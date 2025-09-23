EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: infas Holding Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die infas Holding Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: http://www.infas-holding.de/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: http://www.infas-holding.de/berichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|infas Holding Aktiengesellschaft
|Kurt-Schumacher-Str. 24
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.infas-holding.de
