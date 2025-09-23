Winnipeg, den 23. September 2025 - Cytophage Technologies ("Cytophage" oder "das Unternehmen") (TSXV:CYTO / FWB:70G) meldete heute positive Ergebnisse seiner europäischen Folgestudie zu AviPhage, dem proprietären Bakteriophagenprodukt (Phagenprodukt) für Masthähnchen.

Diese Ergebnisse untermauern die Wirksamkeit von AviPhage als starker Anwärter für den Ersatz von Antibiotika in Geflügelzuchtbetrieben, liefern wertvolle neue Daten, die auf den Ergebnissen der ersten Pilotstudie aufbauen, und markieren einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur behördlichen Zulassung und Markteinführung des Produkts.

Der Zweck dieser Folgestudie war es, die Wirksamkeit von AviPhage bei europäischem Geflügel in einer realen Stallumgebung zu bewerten. Mit AviPhage behandelte Vögel wiesen im Vergleich zu den Vögeln der Kontrollgruppe eine geringere Sterblichkeit auf und produzierten pro Vogel Fleisch von höherer Qualität.

Insgesamt erreichten die Masthähnchen von AviPhage bei mehreren wichtigen Leistungsindikatoren die Ergebnisse der Kontrollgruppe oder übertrafen diese sogar, was zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität und Quantität des verkaufsfähigen Fleisches führte, was sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit der Geflügelproduzenten auswirken kann.

"Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die realen Auswirkungen, die AviPhage erzielen kann - eine Verringerung der Abhängigkeit von Antibiotika, ohne dabei Abstriche bei der Qualität der Lebensmittelproduktion zu machen. Mit diesen neuen Daten sind wir gut positioniert, um die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und kommerzielle Partnerschaften voranzutreiben, während wir uns der Markteinführung in Europa nähern", sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage.

Ergebnisse der Pilotstudie - Highlights

- VERRINGERTE STERBLICHKEIT: Die Behandlung mit AviPhage reduzierte die Sterblichkeit um 35 Prozent und übertraf damit die Kontrollgruppe. Die Sterblichkeitsrate lag deutlich unter dem Standard der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für diese Rasse. Die mit AviPhage behandelten Vögel blieben während des gesamten Versuchszeitraums gesund.

- ERHÖHTE VERKAUFSFÄHIGE FLEISCHMENGE: Jedes mit AviPhage behandelte Tier lieferte 3,2 Prozent mehr verkaufsfähiges, hochwertiges Fleisch als die Kontrollgruppe.

- VERRINGERTER ANTEIL VON BEANSTANDETEM FLEISCH: Die Fleischabfallquote sank in der AviPhage-Gruppe um 39 Prozent.

- ERHÖHTER ANTEIL VON HOCHWERTIGEM BRUSTFLEISCH: Die Häufigkeit von minderwertigem Brustfleisch (holzig, zäh) sank um 52 Prozent.

- MEHR HOCHWERTIGES BEINFLEISCH AM KNOCHEN: Die Ausschussquote für Beinfleisch am Knochen sank um 29 Prozent.

- MEHR FLEISCHAUSBEUTE PRO VOGEL: Durch die Behandlung mit AviPhage stieg die Fleischausbeute pro Vogel um durchschnittlich 0,5 Prozent.

Zusätzlich zu Cytophages erster EU-Pilotstudie zu Beginn dieses Sommers, in der eine wirksame Eindämmung von E. coli und eine verringerte Sterblichkeit beobachtet wurden, bestätigen die Ergebnisse dieser Studie das kommerzielle Potenzial von AviPhage als Lösung der nächsten Generation für Geflügelproduzenten, die den Einsatz von Antibiotika reduzieren und gleichzeitig die Produktivität aufrechterhalten oder steigern möchten.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse dieser Studie bringen Cytophage seinem Ziel näher, die behördliche Zulassung und Produktregistrierung in der gesamten EU zu erhalten. Die Studien haben die Wirksamkeit des Produkts und die Fähigkeit von AviPhage nachgewiesen, Antibiotika in der Praxis zu ersetzen. Für einen umfassenderen Antrag auf Zulassung in der EU sind weitere Studien erforderlich. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Bemühungen fort, die Wirksamkeit von AviPhage auf dem globalen Markt weiter zu validieren.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: mailto:heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81124Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81124&tr=1



