Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen zweifelt an der Reformfähigkeit der Bundesregierung. In einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv gaben nur 23 Prozent der Befragten an, dass es der Bundesregierung aus Union und SPD gelingen werde, im Bereich der sozialen Sicherungssysteme grundlegende Reformen voranzubringen. Fast drei Viertel (74 Prozent) trauen der Regierung dies nicht zu.



Auch unter den Anhängern der Regierungsparteien überwiegt die Skepsis. Von den Wählern der CDU/CSU sind lediglich 38 Prozent überzeugt, dass die Koalition Reformen schaffen wird, bei den SPD-Anhängern sind es 35 Prozent. Noch geringer ist das Vertrauen bei den Anhängern der Grünen (23 Prozent), der Linken (20 Prozent) und der AfD (5 Prozent).



Die Daten wurden vom 19. bis 22. September 2025 erhoben. Datenbasis: 1.000 Befragte.





© 2025 dts Nachrichtenagentur