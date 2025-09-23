Speicheranbieter Senec versucht mit einer Produktinitiative und einem neuen Heimspeicher wieder das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Mehrere Gerichte hatten nach einer Reihe von Bränden Speichern des Unternehmens Sachmängel bescheinigt. Die von einer Vielzahl von Klagen rund um mangelhafte Stromspeicher juristisch geforderte Senec versucht mit einer Produkt-Initiative in die Offensive zu kommen. Wie das Speicherunternehmen mitteilte, macht der neue Senec.Home E4 dazu den Auftakt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
