© Foto: stringer - HPICPiper Sandler ist überzeugt, dass Tesla dank seiner Führungsposition im Bereich der KI weiter wachsen wird. Die US-Investmentbank hat deshalb das Kursziel für die Tesla-Aktie auf 500 US-Dollar angehoben. Tesla bleibe trotz wachsender E-Auto-Konkurrenz aus China auf Wachstumskurs - vor allem dank seiner führenden Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Zu diesem Schluss kommt die US-Investmentbank Piper Sandler, die die Aktie des Unternehmens weiterhin mit "Overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 400 auf 500 US-Dollar angehoben, was einem Potenzial von rund 15 Prozent entspricht, gemessen am Nasdaq-Schlusskurs von Montag. Laut Analyst Alexander Potter stellen die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE