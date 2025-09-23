Nicht wie ein konventioneller Chatbot, sondern als eine durch einen Schauspieler verkörperte Animation soll die KI-gestützte Online-Beratung Fragen von Kunden beantworten. Die Idee: Installateure sparen zeitaufwendige Erstgespräche, Interessenten hingegen sind vor unerwünschten Vertriebstelefonaten geschützt. Das Heidelberger Unternehmen Sunshine Energy Solution hat mit seiner Ausgründung Solaravatar ein gleichnamiges Online-Beratungsangebot der besonderen Art gestartet. "Der Avatar ist kein gewöhnlicher Chatbot, sondern wird von einem speziell dafür verpflichteten Schauspieler verkörpert", teilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
