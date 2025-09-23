

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2025 / 15:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Tobias Nachname(n): Meyer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,47 EUR 12.589,92 EUR 37,50 EUR 43.800,00 EUR 37,49 EUR 66.207,34 EUR 37,48 EUR 64.840,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,4875 EUR 187.437,6600 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

