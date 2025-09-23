München - Oracle stellt neue KI-Agenten in Oracle Fusion Cloud Applications vor, die HR-Prozesse von der Einstellung bis zum Ausscheiden optimieren. Die Agenten verbessern das Mitarbeitererlebnis, ermöglichen kontinuierliches Performance Management und steigern die Effizienz von HR-Führungskräften, Recruitern, Managern und Mitarbeitern durch automatisierte End-to-End-Prozesse und datenbasierte Entscheidungen. "Unternehmen stehen vor komplexeren Anforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab