Der Experte ist derzeit Berater von World Liberty Financial und ALT5 Sigma Corp. und wird das Unternehmen bei der Skalierung und Innovation unterstützen

Toronto, ON / 23. September 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) ("Tokenwell" oder das "Unternehmen"), eine innovative Kryptowährungs-Investmentplattform, deren Ziel es ist, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen, begrüßt Herrn Matthew Lee Morgan als strategischen Berater im Unternehmen.

Herr Morgan ist Mitbegründer von Blockstreet und als strategischer Berater bei ALT5 Sigma Corporation und World Liberty Financial ("WLFI") tätig. Er ist Serienunternehmer, strategischer Berater und treibende Kraft an der Schnittstelle zwischen dezentraler Finanzwirtschaft, regulierten Märkten und menschlicher Optimierung. Matt ist Mitbegründer von Blockstreet, einer Plattform, die darauf abzielt, die nächste Generation von Entwicklern bei ihren Aktivitäten zur Markteinführung der Kryptowährung USD1 zu unterstützen, und die von einem Team mit bedeutenden VC-Netzwerken getragen wird - und dafür bekannt, Wall-Street-Know-how mit krypto-nativen Innovationen zu verbinden und als Pionier die Zukunft der globalen Kapitalmärkte mitzugestalten.

Als Schwergewicht im Blockchain-Sektor hat Matt Unternehmungen in verschiedensten Bereichen wie Digital Assets, Fintech und den regulierten Märkten gegründet, aufgebaut und anschließend veräußert.

Zu Matts Spezialgebieten zählen die Gestaltung von Digital-Asset-Strategien, die Navigation durch komplexe Regulierungssysteme sowie die Förderung von Kapitalbildungs- und Tokenisierungsinitiativen.

Matthew Lee Morgan, strategischer Berater, Tokenwell Platforms Inc. (2025)

Seine Fähigkeit, traditionelle Finanzsysteme mit dezentralen Systemen zu verbinden, hat ihn zu einem wichtigen Influencer in der Branche gemacht. Für Tokenwell ist seine Ernennung somit eine große Chance.

"Wir heißen Matthew Morgan mit großer Begeisterung im Team von Tokenwell willkommen", erklärt Timothy Burgess, CEO von Tokenwell. "Matts nachweisliches Know-how auf dem Gebiet der Blockchain-Strategien und seine Fähigkeit, sich in den Komplexitäten des Kryptosektors zurechtzufinden, werden die weiteren Innovations- und Wachstumsinitiativen im Zusammenhang mit unserer Plattform enorm bereichern. Seine Vision passt perfekt in unseren Aufgabebereich, wo es darum geht, den Kryptosektor zu revolutionieren und sowohl unserer Community als auch unseren Investoren einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

Bei Tokenwell wird Morgan vor allem für drei Hauptinitiativen verantwortlich zeichnen, welche die Vision des Unternehmens verkörpern:

- Optimierte Entwicklung von Basket-Strategien: Hier wird er seine Fachkenntnisse im Kryptomarkt zur Erweiterung des Angebots an verwalteten Krypto-Basket-Produkten von Tokenwell nutzen und unter anderem für die Entwicklung von KI-optimierten Portfolios und fortschrittlichen Rebalancing-Algorithmen, die sich an die Marktvolatilität anpassen, verantwortlich sein.

- Strategische Börsenpartnerschaften: Hier wird er seine Branchenkontakte nutzen, um Integrationen jenseits von Coinbase und Crypto.com voranzutreiben; bis zum zweiten Quartal 2026 sollen weitere Börsenpartnerschaften aufgebaut werden.

- Entwicklung institutioneller Produkte: Dank seiner Erfahrung mit regulierten Märkten wird er das Design der Tokenwell-Features für den institutionellen Bereich verantworten, wozu auch Mechanismen zum Schutz von Portfolios, flexible Rebalancing-Frequenzen und die Schaffung eines Rahmens für die Einhaltung der Marktanforderungen im Hinblick auf die Expansion im europäischen Markt zählen.

Zu seinem vorrangigen Aufgabenbereich gehören die Beratung bei der Gamifizierung der Onboarding-Erfahrung für die Nutzer, die Implementierung leistungsstarker Basket-Manager sowie die Stärkung der Präsenz von Tokenwell im wachstumsstarken und auf sozialen Medien basierenden Krypto-Ökosystem, wo er über fundierte Fachkenntnisse verfügt.

"Es ist eine große Ehre für mich, Tokenwell bei seiner Mission, dem Ausbau der Blockchain-Technologien und der Förderung ihrer Akzeptanz auf internationaler Ebene, zu unterstützen", merkt Matthew Morgan an. "Der innovative Ansatz von Tokenwell und sein Bestreben, den Nutzern mehr Verantwortung zu übertragen, liegen genau auf meiner Linie. Auch ich bin ein begeisterter Verfechter des Wandels im Finanzsektor. Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit dem Team neue Chancen zu erschließen und das Unternehmen bei seinem raschen Wachstum zu unterstützen."

Das Unternehmen hat Herrn Morgan im Rahmen seines Mitarbeiterbeteiligungsmodells ("Equity Incentive Plan") 1.500.000 Restricted Share Units gewährt.

Tokenwell entwickelt kontinuierlich Lösungen, um Unternehmern, Anlegern und Aktionären im wachstumsstarken Blockchain-Sektor mehr Eigenverantwortung zu übertragen und stellt damit die Weichen für ein selbstbewusstes Wachstum im Kryptomarkt. Mit dieser Ernennung verleiht Tokenwell seinem Anliegen Ausdruck, erfahrene Fachleute, fokussierte Finanzgeber und die modernsten Entwicklungen im Kryptosektor zusammenzuführen.

Für das Board of Directors

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die demnächst im Netz verfügbaren Website www.tokenwell.io verwiesen. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, einen Blick auf die Website www.tokenwell.com zu werfen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com/ (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen - demnächst verfügbar)

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Ansichten und Annahmen des Managements des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "prognostizieren", "anstreben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Informationen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81139Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81139&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88909Q1090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19957277-tokenwell-begruesst-namhaften-experten-matthew-lee-morgan-beraterteam