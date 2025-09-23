LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 100 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Abspaltung von Aumovio an. Er bleibt aber weiter von der Anlagestory des verbleibenden Conti-Konzerns überzeugt. Er lobt den Fokus auf die Gesamtrendite durch Dividenden, Sonderausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe. Zudem habe das Reifengeschäft mit Blick auf die Bewertung der Konkurrenz Aufholpotenzial./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:54 / GMT





ISIN: DE0005439004





