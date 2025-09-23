Um kaum ein Gesetz wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren so gerungen wie um das "Heizungsgesetz". Der Immobilienexperte und Energieberater André Heid erklärt, für wen sich der Heizungstausch lohnt, für wen er verpflichtend ist - und auf welche Details es dabei vor allem ankommt, um das beste Ergebnis fürs Klima und für den eigenen Geldbeutel zu erzielen. Wer eine alte Öl- oder Gasheizung im Keller hat, kommt an den neuen Vorgaben nicht länger vorbei: Das Gebäudeenergiegesetz schreibt den Austausch bestimmter Heizungen vor. Nicht nur mit Blick auf das Weltklima, auch angesichts der ständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland