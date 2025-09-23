TUI überzeugt trotz schwieriger Marktbedingungen mit positiven Buchungszahlen für Winter 2025 und einem stabilen Ausblick. Analysten zeigen sich optimistisch. Was erwartet Anleger jetzt? TUI hat eine vorläufige Handelserklärung abgegeben, die insgesamt eine stabilere Entwicklung zeige als erwartet, obwohl das Umfeld für Märkte und Fluggesellschaften weiterhin schwierig bleibt. Vor dem Hintergrund der vorsichtigen Äußerungen von Jet2 zu den Preisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de