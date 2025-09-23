Meine Top 5 Wasserstoff-Aktien: Apples iPhone 17 begehrt, Nvidia befeuert KI-Hype und Tui bestätigt Ziele

Apple erhöht die Bestellungen bei seinen Zulieferern und Nvidia steigt bei ChatGPT ein. An der Wall Street hat das den KI-Hype weiter befeuert. Die Aktien von Chipproduzenten zogen in die Höhe und TSMC sogar auf ATH. Der Wind hat sich gedreht: Nach einer langen Durststrecke scheinen Wasserstoff-Aktien wieder im Aufwind zu sein. Die Zinssenkung der US-Notenbank hat den Sektor beflügelt, und der bekannteste Vertreter, Plug Power, hat von diesem Rückenwind besonders profitiert. Inmitten dieser positiven Dynamik liefert nun ein optimistischer Analystenkommentar zusätzlichen Schub, der die Aktie weiter in die Höhe treibt. Ein bullischer Kommentar des Research-Hauses Craig-Hallum hat das …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran