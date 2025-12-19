Gute Nachrichten für Nvidia: Die US-Regierung hat laut Medienberichten eine Überprüfung der Exportbeschränkungen für KI-Chips eingeleitet. Sollte es zu Lockerungen kommen, würde Trump sein Versprechen einlösen.Zuvor hatte Trump bereits in diesem Monat erklärt, er werde den Verkauf von Nvidias NVDA.O-H200-Chips nach China zulassen, wobei die US-Regierung eine Gebühr von 25 % einziehen solle. Zudem argumentierte er, die Verkäufe würden dazu beitragen, US-Unternehmen gegenüber chinesischen Chipherstellern ...

