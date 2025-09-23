© Foto: Ismail Aslandag - AnadoluHuawei setzt auf Super-Cluster-Chips und ultraschnelle Datenverbindungen, um die KI-Leistung zu steigern und im globalen Chipmarkt aufzuschließen.Huawei gibt offen zu, dass seine Chips in roher Leistung und Geschwindigkeit nicht mit denen von Nvidia mithalten können. Um dennoch konkurrenzfähig zu sein, setzt der Shenzhen-basierte Konzern auf bewährte Stärken: hohe Stückzahlen, schnelle Vernetzung und staatliche Unterstützung. Am Donnerstag präsentierte der rotierende Vorstandsvorsitzende Eric Xu auf der jährlichen Huawei-Connect-Konferenz eine detaillierte Dreijahresvision, die Nvidias Dominanz im boomenden Markt für künstliche Intelligenz herausfordern soll. Xu stellte die nächste …Den vollständigen Artikel lesen ...
