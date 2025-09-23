EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt



23.09.2025 / 17:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt Berlin, 23. September 2025 - Accentro gibt bekannt, dass der von der Gesellschaft vorgelegte Restrukturierungsplan nach dem StaRUG heute im Rahmen des Erörterungs- und Abstimmungstermins mit Zustimmung von vier der fünf abstimmenden Gruppen angenommen und vom zuständigen Restrukturierungsgericht bestätigt wurde. Die Gesellschaft wird zeitnah mit der Umsetzung des Restrukturierungsplans beginnen. Zu den geplanten Maßnahmen unter dem Restrukturierungsplan hat Accentro in ihren letzten Veröffentlichungen (siehe insbesondere die Ad Hoc Mitteilungen vom 29. März und 25. Juli 2025) ausführlich berichtet.

Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 23. September 2025 Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange



Ende der Insiderinformation



23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

