New York - Die Anleger haben sich am Dienstag über neue Rekorde an der New York Stock Exchange (NYSE) freuen können. Viel Schwung zeigten die Aktienkurse dennoch nicht. An der schwächelnden US-Technologiebörse Nasdaq reichte es nicht für weitere Bestmarken. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf und behauptete zuletzt ein Plus von 0,44 Prozent auf 46.583,67 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab