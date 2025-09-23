Köln (www.anleihencheck.de) - LANXESS übt Andienungsrecht zur Veräußerung seiner Anteile an Envalior in 2026 aus - AnleihenewsLANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) hat heute entschieden, das gegenüber seinem Joint Venture-Partner, einer Beteiligungsgesellschaft von Advent International, bestehende vertragliche Andienungsrecht bezüglich aller Anteile an Envalior (40,94%) auszuüben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
