Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die LR Health & Beauty SE hat die Inhaber ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN NO0013149658/ WKN A3513A) darüber informiert, dass der Vorstand beabsichtigt, mit den Gläubigern Gespräche über einen vorsorglichen Verzicht auf die Erfüllung des Leverage Covenants zum 30. September 2025 zu führen, da sich das operative Ergebnis der Gesellschaft schlechter als ursprünglich geplant entwickelt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
