Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.611 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax am Vormittag seine Gewinne zunächst aus, bevor er am Mittag einen Teil der Zugewinne wieder abgab. Am Nachmittag wurde ein weiterer Anstieg des Dax verzeichnet.



Rückenwind gab es aus den USA angesichts der neuen Rekordwerte von Nasdaq und S&P 500 am Vortag. Anleger warten gespannt auf die Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Zentralbank. Nach der Leitzinssenkung in der vergangenen Woche erhoffen sich die Marktteilnehmer Signale für weitere Zinssenkungen.



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Volkswagen und Adidas an der Spitze der Kursliste, das Schlusslicht bildeten die Henkel-Aktien.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,04 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8482 Euro zu haben.





