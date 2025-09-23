DJ PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/23.09.2025/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 18.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 4,94 1,22 6,16 78.600.000 Schwellenberührung Situation in der 5,01 1,01 6,02 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000BAWAG2 0 3.880.433 0,00 4,94 Summe: 3.880.433 4,94

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wertpapierleihe N/A N/A 89382 0,11 Summe: 89.382 0,11

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Differenzkontrakt N/A N/A Barausgleich 869567 1,11 Summe: 869.567 1,11

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Finanz-/sonstige beiden durch Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) (%) 1 BlackRock, Inc. n/a n/a n/a 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 n/a n/a n/a 3 BlackRock Finance, Inc. 2 n/a n/a n/a 4 BlackRock Holdco 2, Inc 3 n/a n/a n/a 5 BlackRock Financial Management, Inc. 4 n/a n/a n/a 6 BlackRock International Holdings, 5 n/a n/a n/a Inc. 7 BR Jersey International Holdings L.P. 6 n/a n/a n/a 8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7 n/a n/a n/a 9 BlackRock Investment Management 8 n/a n/a n/a (Australia) Limited 10 Trident Merger LLC 3 n/a n/a n/a 11 BlackRock Investment Management, LLC 10 n/a n/a n/a 12 BlackRock (Singapore) Holdco Pte. 7 n/a n/a n/a Ltd. 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 n/a n/a n/a 14 BlackRock Asset Management North Asia 13 n/a n/a n/a Limited 15 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13 n/a n/a n/a 16 BlackRock Japan Holdings GK 15 n/a n/a n/a 17 BlackRock Japan Co., Ltd. 16 n/a n/a n/a 18 BlackRock (Singapore) Limited 12 n/a n/a n/a 19 BlackRock Holdco 3, LLC 7 n/a n/a n/a 20 BlackRock Cayman 1 LP 19 n/a n/a n/a 21 BlackRock Cayman West Bay Finco 20 n/a n/a n/a Limited 22 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 21 n/a n/a n/a 23 BlackRock Group Limited 22 n/a n/a n/a 24 BlackRock Finance Europe Limited 23 n/a n/a n/a 25 BlackRock Investment Management (UK) 24 n/a n/a n/a Limited 26 Acero LLC 25 n/a n/a n/a 27 BlackRock International Limited 23 n/a n/a n/a 28 BlackRock (Netherlands) B.V. 24 n/a n/a n/a 29 BlackRock Asset Management 28 n/a n/a n/a Deutschland AG 30 BlackRock Advisors (UK) Limited 24 n/a n/a n/a 31 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5 n/a n/a n/a 32 BlackRock Advisors, LLC 31 n/a n/a n/a 33 BlackRock Canada Holdings ULC 6 n/a n/a n/a 34 BlackRock Asset Management Canada 33 n/a n/a n/a Limited 35 BlackRock Holdco 4, LLC 5 n/a n/a n/a 36 BlackRock Holdco 6, LLC 35 n/a n/a n/a 37 BlackRock Delaware Holdings Inc. 36 n/a n/a n/a 38 BlackRock Fund Advisors 37 n/a n/a n/a 39 BlackRock Institutional Trust 37 n/a n/a n/a Company, National Association 40 Phoenix Acquisition LLC 26 n/a n/a n/a BlackRock Mexico Operadora, S.A. de 41 C.V., Sociedad Operadora de Fondos de 40 n/a n/a n/a Inversion 42 Amethyst Intermediate LLC 11 n/a n/a n/a 43 Aperio Holdings LLC 42 n/a n/a n/a 44 Aperio Group, LLC 43 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Aussender: BAWAG Group AG
ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)

