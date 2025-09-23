Anzeige
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Tradegate
24.09.25 | 11:16
112,50 Euro
-0,35 % -0,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
112,50112,6011:22
112,50112,6011:21
Dow Jones News
23.09.2025 18:33 Uhr
PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/23.09.2025/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 18.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     4,94          1,22                   6,16      78.600.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 5,01          1,01                   6,02 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000BAWAG2 0             3.880.433          0,00           4,94 
  Summe:                      3.880.433                        4,94

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Wertpapierleihe   N/A     N/A             89382        0,11 
                        Summe:         89.382       0,11

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte   Stimmrechte 
  Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut     in % 
Differenzkontrakt N/A     N/A           Barausgleich           869567      1,11 
                                    Summe:         869.567     1,11

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt   Direkt gehaltene   Direkt gehaltene  Total von 
  Ziffer           Name          kontrolliert  Stimmrechte in    Finanz-/sonstige   beiden 
                           durch Ziffer   Aktien (%)     Instrumente (%)    (%) 
1       BlackRock, Inc.                   n/a         n/a          n/a 
2       BlackRock Saturn Subco, LLC      1       n/a         n/a          n/a 
3       BlackRock Finance, Inc.        2       n/a         n/a          n/a 
4       BlackRock Holdco 2, Inc        3       n/a         n/a          n/a 
5       BlackRock Financial Management, Inc. 4       n/a         n/a          n/a 
6       BlackRock International Holdings,   5       n/a         n/a          n/a 
       Inc. 
7       BR Jersey International Holdings L.P. 6       n/a         n/a          n/a 
8       BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7       n/a         n/a          n/a 
9       BlackRock Investment Management    8       n/a         n/a          n/a 
       (Australia) Limited 
10      Trident Merger LLC          3       n/a         n/a          n/a 
11      BlackRock Investment Management, LLC 10       n/a         n/a          n/a 
12      BlackRock (Singapore) Holdco Pte.   7       n/a         n/a          n/a 
       Ltd. 
13      BlackRock HK Holdco Limited      12       n/a         n/a          n/a 
14      BlackRock Asset Management North Asia 13       n/a         n/a          n/a 
       Limited 
15      BlackRock Lux Finco S.à.r.l.     13       n/a         n/a          n/a 
16      BlackRock Japan Holdings GK      15       n/a         n/a          n/a 
17      BlackRock Japan Co., Ltd.       16       n/a         n/a          n/a 
18      BlackRock (Singapore) Limited     12       n/a         n/a          n/a 
19      BlackRock Holdco 3, LLC        7       n/a         n/a          n/a 
20      BlackRock Cayman 1 LP         19       n/a         n/a          n/a 
21      BlackRock Cayman West Bay Finco    20       n/a         n/a          n/a 
       Limited 
22      BlackRock Cayman West Bay IV Limited 21       n/a         n/a          n/a 
23      BlackRock Group Limited        22       n/a         n/a          n/a 
24      BlackRock Finance Europe Limited   23       n/a         n/a          n/a 
25      BlackRock Investment Management (UK) 24       n/a         n/a          n/a 
       Limited 
26      Acero LLC               25       n/a         n/a          n/a 
27      BlackRock International Limited    23       n/a         n/a          n/a 
28      BlackRock (Netherlands) B.V.     24       n/a         n/a          n/a 
29      BlackRock Asset Management      28       n/a         n/a          n/a 
       Deutschland AG 
30      BlackRock Advisors (UK) Limited    24       n/a         n/a          n/a 
31      BlackRock Capital Holdings, Inc.   5       n/a         n/a          n/a 
32      BlackRock Advisors, LLC        31       n/a         n/a          n/a 
33      BlackRock Canada Holdings ULC     6       n/a         n/a          n/a 
34      BlackRock Asset Management Canada   33       n/a         n/a          n/a 
       Limited 
35      BlackRock Holdco 4, LLC        5       n/a         n/a          n/a 
36      BlackRock Holdco 6, LLC        35       n/a         n/a          n/a 
37      BlackRock Delaware Holdings Inc.   36       n/a         n/a          n/a 
38      BlackRock Fund Advisors        37       n/a         n/a          n/a 
39      BlackRock Institutional Trust     37       n/a         n/a          n/a 
       Company, National Association 
40      Phoenix Acquisition LLC        26       n/a         n/a          n/a 
       BlackRock Mexico Operadora, S.A. de 
41      C.V., Sociedad Operadora de Fondos de 40       n/a         n/a          n/a 
       Inversion 
42      Amethyst Intermediate LLC       11       n/a         n/a          n/a 
43      Aperio Holdings LLC          42       n/a         n/a          n/a 
44      Aperio Group, LLC           43       n/a         n/a          n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758643200029 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
