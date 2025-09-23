Unterföhring (ots) -- Den offiziellen Trailer finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/JnthC085gvtG8LK72FDh4t98lWX?domain=youtu.be)zum Anschauen und hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/4u7UCgpA51tAk7rolh2izt4TMV3?domain=app.mediasilo.com)zum Download- Die offizielle Key Art finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/JpIkCjYE27Tn9v2BjC7sZtmttoA?domain=app.mediasilo.com)zum Download- Eine neue Episode der achtteiligen HBO-Serie startet jeweils wöchentlich auf Sky und WOW- "ES: Welcome to Derry (https://www.sky.de/serien/it-welcome-to-derry)" wurde von Andy Muschietti und Brabara Muschietti ("ES", "ES: Kapitel 2", "The Flash") sowie Jason Fuchs ("ES: Kapitel 2", "Wonder Woman", "Argylle") entwickelt und spielt in der Welt von Stephen Kings "ES"- Zum Cast gehören unter anderem Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård23. September 2025 - Nur noch knapp einen Monat bis ES das Grauen nach Derry zurückbringt. Der offizielle Trailer (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/JnthC085gvtG8LK72FDh4t98lWX?domain=youtu.be) zu "ES: Welcome to Derry (https://www.sky.de/serien/it-welcome-to-derry)" gibt weitere Einblicke, was Zuschauer:innen in der ersten Staffel erwartet. Die Drama-Serie startet am 27. Oktober auf Sky und WOW, kurz nach der US-Ausstrahlung. Die HBO-Serie aus Stephen Kings "ES"-Universum wurde von Andy und Barbara Muschietti ("ES", "ES: Kapitel 2", "The Flash") sowie Jason Fuchs ("ES: Kapitel 2", "Wonder Woman", "Argylle") entwickelt.Über "ES: Welcome to Derry":Zurück in der Welt von Stephen Kings "ES"; im Derry der 1960er: Die Dramaserie "ES: Welcome to Derry" basiert auf Kings Roman "ES" und erweitert die Vision, die in der Adaption von Filmemacher Andy Muschietti in den Filmen "ES" und "ES: Kapitel 2" Zuschauende in ihren Bann gezogen hat.Zum Cast von "ES: Welcome to Derry" gehören Taylor Paige, Jovan Adepo. Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård.Die Dramaserie wurde von HBO und Warner Bros. Television produziert und von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs entwickelt. Als Executive Producer fungieren Andy Muschietti und Barbara Muschietti (mit ihrer Produktionsfirma Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee und Dan Lin. Andy Muschietti führ bei zahlreichen Episoden Regie. Jason Fuchs zeichnet als Autor des Drehbuchs der ersten Episode verantwortlich, Brad Caleb Kane fungiert als Co-Showrunner der Serie.Ausstrahlung:Die Drama-Serie "ES: Welcome to Derry" startet am 27. Oktober auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. Wöchentlich folgt jeweils eine neue Episode der ingesamt achtteiligen Serie.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/bfJQCk2G59tONp7KnIJtrtGtbph?domain=watch.skymediavillage.sky/).Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de. (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/9SvZCr2P0yt89GpkAf6TJt48ire?domain=wowtv.de.) besuchen Sie https://www.wowtv.de/ (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/1yNDClRJOjf27vyVohYuRtz4ga-?domain=wowtv.de/)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/1yNDClRJOjf27vyVohYuRtz4ga-?domain=wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Selina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6123891