Nvidia investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI und könnte so in den nächsten Jahren 400 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Diese strategische Partnerschaft könnte den KI-Markt revolutionieren. Laut Analysten der UBS steht Nvidia vor einem enormen Wachstum, das durch die Partnerschaft mit OpenAI weiter angeheizt wird. Nvidia hat im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft angekündigt, insgesamt 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren. Der Deal könnte über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de