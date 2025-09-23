US-Präsident Donald Trump hat sich vor ein paar Tagen mit dem Präsidenten von Uzbekistan unterhalten, woraus nun eine große Bestellung über mehrere Boeing 787 resultiert. Außerdem rückt laut Medienberichten eine Großbestellung aus China näher. Beide News sorgen für Auftrieb bei der zuletzt wieder gebeutelten Boeing-Aktie. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass Uzbekistan Airways einen Vertrag mit Boeing über mehr als acht Milliarden US-Dollar unterzeichnet habe. Die Fluggesellschaft werde bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär