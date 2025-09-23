Unicredit - UCG: Kommt jetzt das Übernahmeangebot für die Commerzbank?

Unicredit-CEO: "Kein Druck!"

UCG kontrolliert 29 Prozent! WpÜG: ab 30 Prozent: Pflichtangebot innerhalb von 7 Tagen an die Aktionäre!

Unicredit (UCG) - ISIN IT0005239360

Rückblick: Ein stabiler Aufwärtstrend mit eine Konsolidierung am 50er-EMA ist die Ausgangslange im Chartbild der Unicredit-Aktie. Das Kursplus des vergangenen Halbjahres liegt bei etwas über 20 Prozent. Ein Dauerthema ist der Übernahmepoker rund um die Commerzbank.

Unicredit-Aktie: Chart vom 23.09.2025, Kürzel: UCG Kurs: 64.335 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald die Unicredit-Aktie nach der leichten Schwäche der letzten Tage wieder stärkeres Momentum zeigt und über die letzten drei Tageskerzen hinaussteigt, wären die Bullen wieder an Bord. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Weiterhin unklare Signale oder eine von den USA herüberschwappende Schwäche des Gesamtmarktes könnten das Interesse der Börsianer an der Unicredit-Aktie schwinden lassen. Eine Absicherung bei circa 64 EUR bietet sich an.

Meinung:

UniCredit hält inzwischen fast 29 Prozent an der Commerzbank, wobei nur noch ein Prozentpunkt fehlt, um die gesetzliche Pflicht gemß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu einem Übernahmeangebot auszulösen. Diese unklare Situation sorgt nach dem Allzeithoch vom August für etwas Druck auf die Aktie. Während Unicredit-Chef Andrea Orcel betont, keinen Zeitdruck zu haben, fordert das Commerzbank-Management um Bettina Orlopp endlich Klarheit und konkrete Zahlen. Offen bleibt, ob die Unicredit tatsächlich eine vollständige Übernahme anstrebt oder lediglich seinen Einfluss ausbauen will. Generell würden Börsianer eine Komplettübernahme wohl bevorzugen, weil ein starkes europäisches Bankhaus entstünde. Anleger sollten aber die aktuellen Geschehnisse am überkauften US-Markt im Auge behalten, um gegen Überraschungen gewappnet zu sein.

