Dienstag, 23.09.2025
Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
Xetra
23.09.25 | 17:39
31,100 Euro
-1,86 % -0,590
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
ratgeberGELD.at
23.09.2025 19:09 Uhr
260 Leser
Unicredit - UCG: Kommt jetzt das Übernahmeangebot für die Commerzbank?

Unicredit-CEO: "Kein Druck!"

UCG kontrolliert 29 Prozent! WpÜG: ab 30 Prozent: Pflichtangebot innerhalb von 7 Tagen an die Aktionäre!

Unicredit (UCG) - ISIN IT0005239360

Rückblick: Ein stabiler Aufwärtstrend mit eine Konsolidierung am 50er-EMA ist die Ausgangslange im Chartbild der Unicredit-Aktie. Das Kursplus des vergangenen Halbjahres liegt bei etwas über 20 Prozent. Ein Dauerthema ist der Übernahmepoker rund um die Commerzbank.

Unicredit-Aktie: Chart vom 23.09.2025, Kürzel: UCG Kurs: 64.335 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald die Unicredit-Aktie nach der leichten Schwäche der letzten Tage wieder stärkeres Momentum zeigt und über die letzten drei Tageskerzen hinaussteigt, wären die Bullen wieder an Bord. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Weiterhin unklare Signale oder eine von den USA herüberschwappende Schwäche des Gesamtmarktes könnten das Interesse der Börsianer an der Unicredit-Aktie schwinden lassen. Eine Absicherung bei circa 64 EUR bietet sich an.

Meinung:

UniCredit hält inzwischen fast 29 Prozent an der Commerzbank, wobei nur noch ein Prozentpunkt fehlt, um die gesetzliche Pflicht gemß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu einem Übernahmeangebot auszulösen. Diese unklare Situation sorgt nach dem Allzeithoch vom August für etwas Druck auf die Aktie. Während Unicredit-Chef Andrea Orcel betont, keinen Zeitdruck zu haben, fordert das Commerzbank-Management um Bettina Orlopp endlich Klarheit und konkrete Zahlen. Offen bleibt, ob die Unicredit tatsächlich eine vollständige Übernahme anstrebt oder lediglich seinen Einfluss ausbauen will. Generell würden Börsianer eine Komplettübernahme wohl bevorzugen, weil ein starkes europäisches Bankhaus entstünde. Anleger sollten aber die aktuellen Geschehnisse am überkauften US-Markt im Auge behalten, um gegen Überraschungen gewappnet zu sein.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 101.285 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 323.30 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu Unicredit ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/commerzbank-aktie-unicredit-spielt-mit-dem-feuer-827354
  • Veröffentlichungsdatum: 23.09.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
