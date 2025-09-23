Mit einem Tagesgewinn von 7,21 Prozent war thyssenkrupp nucera ISIN: DE000NCA0001 heute der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 10,70 Euro, das Tageshoch hat man mit 10,85 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Den Einstieg hatten wir am vorletzten Sonntag vorgeschlagen, bis zu 10,15 Prozent Aktiengewinn konnten diejenigen, die eingestiegen sind, heute im Tagesverlauf sehen. Unsere Einschätzung vom letzten Sonntag war: "Bleiben ...

