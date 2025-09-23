Heute gab Venture Global, Inc. (NYSE: VG) eine Spende in Höhe von 30.065 US-Dollar an die Monumental Sports Entertainment Foundation (MSEF) für gemeinnützige Programme und Lösungen für den Großraum Washington D.C. bekannt. Der Beitrag ist Teil der mehrjährigen Partnerschaft von Venture Global mit Monumental Sports Entertainment (MSE) im Rahmen der Initiative Assists for Advancement für die Washington Capitals und Washington Wizards sowie der Initiative Points for Progress für die Washington Mystics.

Venture Global ist Sponsor von Assists for Advancement und Points for Progress und hat sich dazu verpflichtet, für jeden Assist, der während der Spiele der Capitals und Wizards erzielt wird, und für jeden Punkt, der während jedes Spiels der Mystics in der regulären Saison erzielt wird, eine Spende an die MSEF zu leisten. Die heutige Spende bezieht sich auf die Saison 2024/2025.

"Venture Global ist stolz auf seinen Hauptsitz im Großraum Washington und darauf, Hunderte von Arbeitsplätzen in dieser Region zu sichern. Das erste Jahr unserer Partnerschaft mit dem Team von Monumental Sports Entertainment war ein voller Erfolg, und wir freuen uns sehr, den Großraum Washington mit dieser Spende an die MSE Foundation weiter unterstützen zu können. Diese Organisation engagiert sich unermüdlich für Initiativen, die unsere Gemeinschaft stärken und verbessern", kommentiert Shaylyn Hynes, Senior Vice President of Public Affairs and Strategy bei Venture Global.

"Wir danken Venture Global für ihre großzügige Unterstützung und ihr Engagement für die Menschen im Großraum Washington", erklärt Elizabeth Pace, Präsidentin und Geschäftsführerin der Monumental Sports Entertainment Foundation. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Venture Global im Rahmen von Assists for Advancement und Points for Progress die Erfolge auf dem Spielfeld und auf dem Eis in nachhaltige Investitionen in lokale Programme zu verwandeln, die unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern langfristig zugutekommen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über die Monumental Sports Entertainment Foundation

Die Monumental Sports Entertainment Foundation verfolgt das Ziel, die Region zu einem besseren Ort für alle zu machen, indem sie innovative Lösungen für unsere Gesellschaft unterstützt. Wir sammeln Spenden, gewähren Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen und mobilisieren die Teams und Fans von Monumental Sports Entertainment, um die Wirkung von Agentinnen und Agenten des Wandels in der Gemeinschaft zu unterstützen und zu verstärken. Gemeinsam drehen wir das Spiel im Großraum Washington. Erfahren Sie mehr unter MonumentalFoundation.org und folgen Sie uns auf X (vormals Twitter) und Instagram.

